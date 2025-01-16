Больше 1700 профилактических мероприятий проведено Управлением в 2024 году в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

В области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами Управлением Россельхознадзором по Тверской и Ярославской областям проведено 6 плановых документарных проверок, 2 внеплановые документарные по индикаторам риска, согласованных с прокуратурой, 2 внеплановые выездные по требованию прокуратуры.