Больше 1700 профилактических мероприятий проведено Управлением в 2024 году в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами

В области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами Управлением Россельхознадзором по Тверской и Ярославской областям проведено 6 плановых документарных проверок, 2 внеплановые документарные по индикаторам риска, согласованных с прокуратурой, 2 внеплановые выездные по требованию прокуратуры.
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