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Нижегородская правда

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Ватерполистки «Буревестника» впервые выиграли Суперкубок России

Ватерполистки «Буревестника» впервые выиграли Суперкубок России

 В Калининграде сегодня прошёл матч за Суперкубок-2026 по водному поло среди женщин, который впервые в истории завоевал нижегородский «Буревестник».

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