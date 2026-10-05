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Аргументы недели

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Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра во вторник

Спасатели предупредили петербуржцев об усилении ветра во вторник

МЧС предупредило жителей и гостей Санкт-Петербурга о порывах ветра до 20 метров в секунду 6 октября. Спасатели призвали соблюдать меры безопасности и дали рекомендации на случай усиления ветра.

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