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Джек Хьюз с хет-триком, вратарь «Флайерс» Эрссон с шатаутом и Кайру с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру с 3 (1+2) очками в матче с «Далласом» (4:3 ОТ).

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