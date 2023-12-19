Политнавигатор Бандеровцы должны каждый раз подчёркивать, что будут воевать до тех пор, пока жив хотя бы один русский «путинист».
Мы воюем со 140 миллионами маленьких Путиных – Ющенко
Комментарии
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VG
Vasily Golov
50 государств помогают Украине в борьбе с Россией.Одни деньгами,другие вооружением.Кто помогает России?Вредят и есть такие среди граждан России.Украина ловит"пушечное мясо".В России открывают границы бегущим от мобилизации.Абсурд. В России более 5 млн чел бывших украинцев и нет агентурной сети,нет партизанской войны.Границы не закрыты с Украиной.Приходи и действуй.Военкоры и блогеры высказались про работающие для снабжения ВСУ мосты.ВСУ ж/дорогой перебрасывает быстро одни части на другие участки боев. Целы мосты,стрелки на ж/дороге,станции.
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1 час.
Владимир Соловьев
ЮЩЕНКО ПИШЕТ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР НЕ ТОЛЬКО УКРАИНЕ, НО, В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ГЕРМАНИИ!
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49 мин.
Галина Дьячина
да не вы..вы никто без америки.. у вас штаны спадают ..детей и женщин на войну отправляете..а зеленская украшений на миллион долларов покупает..
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25 мин.
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