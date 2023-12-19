Мы воюем со 140 миллионами маленьких Путиных – Ющенко

VG

Vasily Golov

50 государств помогают Украине в борьбе с Россией.Одни деньгами,другие вооружением.Кто помогает России?Вредят и есть такие среди граждан России.Украина ловит"пушечное мясо".В России открывают границы бегущим от мобилизации.Абсурд. В России более 5 млн чел бывших украинцев и нет агентурной сети,нет партизанской войны.Границы не закрыты с Украиной.Приходи и действуй.Военкоры и блогеры высказались про работающие для снабжения ВСУ мосты.ВСУ ж/дорогой перебрасывает быстро одни части на другие участки боев. Целы мосты,стрелки на ж/дороге,станции.