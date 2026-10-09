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Экран кресла загорелся в самолете Южно-Сахалинск — Москва: на борту находились 429 пассажиров

Экран кресла загорелся в самолете Южно-Сахалинск — Москва: на борту находились 429 пассажиров

На борту Boeing, выполнявшего рейс из Южно-Сахалинска в Москву, произошло задымление. Во время полета загорелся экран развлекательной системы, встроенный в пассажирское кресло, сообщает SHOT.

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