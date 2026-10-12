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Регионы России

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Джордж и Амаль Клуни обсудили секреты счастливого брака и семейной жизни

Джордж и Амаль Клуни обсудили секреты счастливого брака и семейной жизни

Голливудский актёр Джордж Клуни и его супруга, британский юрист Амаль Клуни, в интервью на гала-вечере The Albies поделились мыслями о ключевых факторах счастливого брака и семейной жизни.

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