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Газета.ру

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Композитор Игорь Крутой признался, что не принял избранника младшей дочери

Композитор Игорь Крутой признался, что не принял избранника младшей дочери

Композитор Игорь Крутой на музыкальной премии «Виктория» поделился, что не одобряет выбор младшей дочери.

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