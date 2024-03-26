🚒 Пожарные машины у здания кинотеатра в центре Симферополя — учения МЧС По легенде пожар возник из-за короткого замыкания, в здании находится один условно пострадавший.
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🚒 Пожарные машины у здания кинотеатра в центре Симферополя — учения МЧС По легенде пожар возник из-за короткого замыкания, в здании находится один условно пострадавший.