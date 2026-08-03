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Посольство России в Риме: Взрыв в ресторане в Москве был актом устрашения итальянцев

Посольство России в Риме: Взрыв в ресторане в Москве был актом устрашения итальянцев

В дипмиссии заявили, что теракт планировался Украиной, чтобы показать: иностранцы в России также находятся под прицеломИтальянский ресторан на Кудринской площади в Москве стал целью теракта, организованного Киевом для устрашения иностранцев, работающих в России.

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