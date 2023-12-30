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Почему Россия торгует с вражескими странами

Почему Россия торгует с вражескими странами

США — враг, это понятно. Однако наш жестокий мир не является чёрно-белым. Отношения между государствами строятся не «по Толкину», когда есть эльфы, и есть орки, и единственный формат общения для них — попытка уничтожить друг друга.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Можно и торговать, но для начала пусть вернут долги России и ЗВР, то что конфисковали как государственное имущество так и граждан России. Оправдания можно найти всему, чтобы не работать, а идти легким путем. Хватит вести треп о импортозамещение и сменить поставщиков с европы на азиатов, Надо развивать свою перерабатывающую промышленность и т.д. К сожалению власть проводит политику экспорта и затачивает всю экономику Россию, в ущерб внутреннего рынка, тюе. своего народа. Нет в России ни какого рынка есть интересы политико чиновничье, бизнес олигархических семейных кланов, которые поделили сферы экономики в России и они работают на них, а не в интересах России и ее народа. Проблема в России в непрофессионализме и некомпетентности власти в экономике, это показали результаты всех проведенных реформ, которые провалились с треском и ни кто за их последствия не понес ответственности. Весь бардак из за отсутствия ответственности политиков и чиновников, которая должна быть не переменой кабинетов и должности, а уголовная с конфискацией имущества...
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vitaliy tabachenkov
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Александр
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