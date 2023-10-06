В России работают над стабилизацией топливного рынка .

Сергей Ипатов

"Так, с 1 октября в России вернули обратный акциз, то есть выдачу средств из бюджета нефтеперерабатывающим заводам, уравновешивающие разницу в ценах мирового и внутреннего рынка. Коэффициент при этом поднимут, что даст более весомую компенсацию предприятиям при торговле топливом на внутреннем рынке. Также подняты требования к нефтяникам по долям продажи дизеля и бензина на биржах, в среднем на 2,5 процента." Это не стабилизация, это бред. Это снова будет приводить к росту стоимости как на заправках, так и в общем для экономики. Экономика не должна работать на нефтяников, обеспечивая им мнимую потерю доходов. Вот уж действительно, все смешалось в доме Облонских... Экспортеры, в частности, нефтяники, должны работать на страну, а не наоборот! Какие им нахрен доходы - нефтяникам? Сечину например с его зп в в более чем 20 млн месячной зп, какие ещё доходы нужны? Совсем уже охерели? Надо ввести пошлины на экспорт, уравновешивающие цены на внутреннем и внешних рынках. И если экспортеры продают на внешних рынках по ценам ниже установленных на этих рынках цен - штрафы на экспортёров, а для посредников-прокладок - да, пошлины должны быть заградительного уровня. А Решетникову и всему минэку я бы очень хотел напомнить - они работают в министерстве экономического развития СТРАНЫ, а не отдельных компаний или даже лиц. Вы этот "демпфер" со своей зп выплачивайте, понятно? А бюджет, который всей экономикой формируется, в покое оставьте. Это поэтому некоторые регионы в фед. бюджет уже почти 90% от своих доходов вынуждены отдавать, чтобы нефтяникам доходы обеспечить? Вы че там вредительством занимаетесь?