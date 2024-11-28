Украина погрузилась во тьму: В стране отключили свет из-за массированных ударов русской армии

Компания "Укрэнерго" экстренно отключила электричество по всей стране, причина - массированные удары по энергообъектам.
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