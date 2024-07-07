Котлеты с грибной начинкой

Такие блюда можно употреблять с легким салатом или простым гарниром. Приготовить их просто. Ингредиенты: 500 гр фарша (говядина, свинина или их смесь) 1 яйцо 1 луковица, мелко нарезанная 2 зубчика чеснока, измельченные 100 гр грибов, нарезанных мелко 50 гр сыра, натертого на мелкой терке 2 ст.