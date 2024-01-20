День 21 января в истории

День инженерных войск. Установлен указом Президента РФ от 18 сентября 1996 года. В этот день в 1701 году Петр I издал указ об учреждении в Москве школы Пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии