Госавтоинспекция Ноябрьска предупреждает участников дорожного движения об ухудшении погодных условий

В Ноябрьске метель, из-за чего видимость на дорогах снизилась. Чтобы избежать неприятностей, автоинспекторы рекомендуют водителям воздержаться от резких маневров, а также напоминают о необходимости соблюдать дистанцию между транспортными средствами.
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