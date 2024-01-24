Госавтоинспекция Ноябрьска предупреждает участников дорожного движения об ухудшении погодных условий

В Ноябрьске метель, из-за чего видимость на дорогах снизилась. Чтобы избежать неприятностей, автоинспекторы рекомендуют водителям воздержаться от резких маневров, а также напоминают о необходимости соблюдать дистанцию между транспортными средствами.