За год стоимость продуктов для приготовления 12 блинов с начинками — сметаной, медом, красной рыбой и красной икрой (по 30 грамм каждого) — выросла на 35,6% и теперь составляет 480 рублей.
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За год стоимость продуктов для приготовления 12 блинов с начинками — сметаной, медом, красной рыбой и красной икрой (по 30 грамм каждого) — выросла на 35,6% и теперь составляет 480 рублей.