Форвард "Краснодара" Кордоба раскрыл подробности сорвавшегося перехода в "Спартак"

Спортсмен рассказал о переговорах со "Спартаком" и "Зенитом"Колумбийский футболист Джон Кордоба недавно продлил контракт с "Краснодаром", хотя шли переговоры о его переходе в другие клубы, в частности, в "Спартак" и "Зенит".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии