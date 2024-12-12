Форвард "Краснодара" Кордоба раскрыл подробности сорвавшегося перехода в "Спартак"

Спортсмен рассказал о переговорах со "Спартаком" и "Зенитом"Колумбийский футболист Джон Кордоба недавно продлил контракт с "Краснодаром", хотя шли переговоры о его переходе в другие клубы, в частности, в "Спартак" и "Зенит".