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Жителей нескольких самарских городов разбудили звуки ПВО: повреждены дома в результате атаки БПЛА

Жителей нескольких самарских городов разбудили звуки ПВО: повреждены дома в результате атаки БПЛА

САМАРА, 1 сентября, ФедералПресс. Вячеслав Федорищев раскрыл подробности очередной атаки ВСУ на Самарскую область в День знаний.

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