Уролог Спивак: четыре группы лекарств могут приводить к мужскому бесплодию

Три группы лекарств могут оказывать негативное влияние на мужскую репродуктивную систему. В их числе противораковые препараты, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и анаболические стероиды, рассказал "Газете.
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