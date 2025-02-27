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Уролог Спивак: четыре группы лекарств могут приводить к мужскому бесплодию

Уролог Спивак: четыре группы лекарств могут приводить к мужскому бесплодию

Три группы лекарств могут оказывать негативное влияние на мужскую репродуктивную систему. В их числе противораковые препараты, лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и анаболические стероиды, рассказал "Газете.

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