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«Алтын мөнбәр» фестиваленең эшлекле программасы Милли китапханә мәйданчыгында узачак

Быел «Алтын мөнбәр» фестиваленең эшлекле программасы Татарстан Республикасы Милли китапханәсе мәйданчыгында узачак.

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