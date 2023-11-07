Вот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча

Известная российская артистка ведет популярную передачу "Давай поженимся!" на Первом канале. Эта программа является своеобразным реалити-шоу, в котором участвующие люди ищут свою вторую половинку и готовятся вступить в брак.
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