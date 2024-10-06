Политика как он...
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Политика как она есть

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Что известно о выступлении Трампа на месте покушения в Батлере

Что известно о выступлении Трампа на месте покушения в Батлере

Дональд Трамп вернулся в субботу на ярмарочную площадь в Батлере (штат Пенсильвания), где его едва не убили в июле, призвав большую толпу к победе в день выборов, которую он связал со своим выживанием во время стрельбы.

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