Что известно о выступлении Трампа на месте покушения в Батлере

Дональд Трамп вернулся в субботу на ярмарочную площадь в Батлере (штат Пенсильвания), где его едва не убили в июле, призвав большую толпу к победе в день выборов, которую он связал со своим выживанием во время стрельбы.
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