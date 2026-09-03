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Президент ЦСКА: «Состав — загляденье. Рад, что удалось собрать такую команду»

Президент ЦСКА: «Состав — загляденье. Рад, что удалось собрать такую команду»

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович признался, что доволен составом команды на новый сезон КХЛ.Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович признался, что доволен составом команды на новый сезон КХЛ.

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