Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович признался, что доволен составом команды на новый сезон КХЛ.Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович признался, что доволен составом команды на новый сезон КХЛ.
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