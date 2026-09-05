18 БПЛА сбили в Калужской области

В ночь на 5 сентября Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. За вечер пятницы и в ночь на субботу силы ПВО уничтожили 18 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Износковского, Малоярославецкого, Медынского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.
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