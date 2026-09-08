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Рязанские новости

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В Окском заповеднике Рязанской области фотоловушки сняли кабанов

В Окском заповеднике Рязанской области фотоловушки сняли кабанов

Фотоловушки запечатлели как стадо кабанов, так и отдельных особей. В дубраве в пойме реки Пры кабаны могут полакомиться желудями.

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