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Полицейские подозревают жителя Сахалинской области в изготовлении поддельного документа об отсутствии коронавирусной инфекции

Полицейские подозревают жителя Сахалинской области в изготовлении поддельного документа об отсутствии коронавирусной инфекции

Органом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина, в действиях которого усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч.

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