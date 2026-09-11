Минпромторг и Авито Спецтехника выпустили сериал о российском машиностроении

В Москве состоялась премьера документального сериала «Линия сборки» об отечественном машиностроении. Проект Минпромторга России и Авито Спецтехники охватывает полный цикл производства — от конструкторских разработок до испытаний и эксплуатации в реальных условиях.
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