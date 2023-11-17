Генерал ВСУ Кривонос: российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от ВСУ

РИАМО - 17 ноя. Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой» заявил, что российские фугасные авиабомбы наносят серьезные разрушения позициям Вооруженных сил Украины в зоне СВО, передает РИА Новости.
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