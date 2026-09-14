"Донеси до людей, что это был прикол". Илья Соболев на фоне "отмены" обратился к Кате Голден и назвал критикующих его девушек "вонючками"

Илья Соболев, которого призывают "отменить" из-за шутки про "плоскую" грудь Кати Голден, обратился к блогерше с просьбой "донести до людей, что это был прикол", а своих хейтерш он назвал "злюками" и "маленькими вонючками".
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