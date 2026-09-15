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Царьград

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Екатеринбург увеличит расходы на демонтаж нелегальных киосков

Екатеринбург увеличит расходы на демонтаж нелегальных киосков

В Екатеринбурге накаляется ситуация с незаконными киосками: отсутствие легальных альтернатив усугубляет проблему.

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Горыныч

И девятая, главная, проблема - продажные чиновники. С чьего молчаливого согласия были установлены НЕЛЕГАЛЬНЫЕ киоски. Вишенка на торте - продажные судьи - киоск нелегальный? На каком таком основании компенсации? За снос должны платить владельцы, а не компенсации получать! С ног на голову в ебурге поставлен закон. И всё это мутят диаспоры=ОПГ! Вывод - диаспоры в полном составе вместе с судьями и чиновниками в товарняк, и под усиленной охраной до границы. На всю оставшуюся жизнь. Особенно судей и чиновников.