Екатеринбург увеличит расходы на демонтаж нелегальных киосков

В Екатеринбурге накаляется ситуация с незаконными киосками: отсутствие легальных альтернатив усугубляет проблему.
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И девятая, главная, проблема - продажные чиновники. С чьего молчаливого согласия были установлены НЕЛЕГАЛЬНЫЕ киоски. Вишенка на торте - продажные судьи - киоск нелегальный? На каком таком основании компенсации? За снос должны платить владельцы, а не компенсации получать! С ног на голову в ебурге поставлен закон. И всё это мутят диаспоры=ОПГ! Вывод - диаспоры в полном составе вместе с судьями и чиновниками в товарняк, и под усиленной охраной до границы. На всю оставшуюся жизнь. Особенно судей и чиновников.