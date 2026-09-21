⚡ В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 244 беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями, в том числе над Волгоградской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым