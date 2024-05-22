Гильотина, силуэт и другие вещи, названные именами реальных людей

А вы когда-нибудь задумывались, почему вещи получили такие названия, как у них есть сейчас? Почему «стул» именно «стул», а не как-нибудь иначе? К сожалению, на все подобные вопросы мы не ответим, но на самые интересные — с радостью! Саксофон и дизель, джакузи и макинтош — мы пользуемся этими вещами в быту, не задумываясь, что когда-то эти слова были именами реальных людей.