Еще мудрейший Омар Хайям объяснил, от чего люди спасаются выпивкой чаще всего: мыслитель не осуждал их

Тонкое наблюдение.Поэт и мудрец Омар Хайям представляет из себя исключительный культурный феномен. Его эпоха давно прошла (персидский сочинитель жил около тысячи лет назад), однако написанные им рубаи продолжают увлекать сотни тысяч читателей по всему миру.