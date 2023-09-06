И снова о прекрасном

Когда читаешь, что пишут о России в западной прессе и твёрдо следующем идеологемам американского Госдепартамента либерально-оппозиционном или украинском русскоязычном интернете, дрожь пробирает, ужас охватывает и единственное, чего хочется - быстро-быстро уехать куда-нибудь подальше от этой страны и всех тех, кто ей командует.