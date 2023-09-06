Закон и Порядок

135 695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

И снова о прекрасном

И снова о прекрасном

Когда читаешь, что пишут о России в западной прессе и твёрдо следующем идеологемам американского Госдепартамента либерально-оппозиционном или украинском русскоязычном интернете, дрожь пробирает, ужас охватывает и единственное, чего хочется - быстро-быстро уехать куда-нибудь подальше от этой страны и всех тех, кто ей командует.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Веревкин
Хорошо сказано! Верно! Уважаю!
Ответить
19 час.
Валерий Каулин
Армагеддоныч, как всегда, в точку! А про власовцев, вообще, молодец!
Ответить
12 час.
E
Ed
+++++ Сто раз говорено, что не то беда, что против нас бандеровцы, а то, что над нами власовцы.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх