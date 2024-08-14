Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев посетил лагерь Группировки быстрого развертывания «Россети Центр»

По поручению Генерального директора ПАО «Россети» А.В.Рюмина руководитель «Россети Центр» Игорь Маковский доложил министру о ходе восстановительных работ, текущем функционировании электросетевого комплекса в регионе и продемонстрировал комплексы радиоэлектронной борьбы собственного производства, которыми пользуются энергетики.
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