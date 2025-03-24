У Ямаля больше всех голевых действий в сборной Испании при де ла Фуэнте – 4+8

Ламин Ямаль забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги наций с Нидерландами (3:3, 5:4 по пен.). 17-летний вингер совершил больше всех результативных действий в сборной Испании при тренере Луисе де ла Фуэнте – 12 (4+8).
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