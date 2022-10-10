Без моратория

В начале октября закончилось действие моратория на банкротства, введенного с 1 апреля 2022 года. Высказывалось много мнений о том, стоит ли продлевать мораторий в существующем или более сокращенном виде, а также каковы будут последствия его отмены.
В начале октября закончилось действие моратория на банкротства, введенного с 1 апреля 2022 года. Высказывалось много мнений о том, стоит ли продлевать мораторий в существующем или более сокращенном виде, а также каковы будут последствия его отмены.
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