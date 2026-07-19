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Умерла вокалистка и бас-гитаристка группы L7 Дженнифер Финч, ей было 59 лет

Умерла вокалистка и бас-гитаристка группы L7 Дженнифер Финч, ей было 59 лет

Умерла вокалистка и бас-гитаристка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч. Соответствующий пост появился на странице музыкального коллектива в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной экстремистской и также запрещенной в России).

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