Умерла вокалистка и бас-гитаристка группы L7 Дженнифер Финч, ей было 59 лет

Умерла вокалистка и бас-гитаристка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч. Соответствующий пост появился на странице музыкального коллектива в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной экстремистской и также запрещенной в России).
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