В Иркутске в этом году реализуют 17 народных инициатив

В 2025 году в Иркутске реализуют 17 проектов от жителей в рамках программы «Народные инициативы». Это абсолютно разные проекты — от благоустройства территорий до покупки инвентаря для наших учреждений, сообщили в администрации.
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