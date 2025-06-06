Константин Сивков: Отмена нулевого полетного задания для наших ядерных сил мгновенно приведет Запад в чувство

«Ответка» на атаку военных аэродромов последует. Лондон надо предупредить особо Ирина Мишина Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Материал комментируют: Константин Сивков Российский ответ на атаку ВСУ в районе российских военных аэродромов под Иркутском и Мурманском, в результате которой был нанесен ущерб российским стратегическим бомбардировщикам, обсуждается в эти дни в военной среде всего мира.
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