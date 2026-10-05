Еврокомиссар заявил, что ЕС должен создать в космосе сеть спутников-шпионов

Евросоюз рассматривает возможность развертывания собственной совместной сети разведывательных спутников для обеспечения лучшего покрытия и доступа к данным всех государств-членов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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