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Еврокомиссар заявил, что ЕС должен создать в космосе сеть спутников-шпионов

Еврокомиссар заявил, что ЕС должен создать в космосе сеть спутников-шпионов

Евросоюз рассматривает возможность развертывания собственной совместной сети разведывательных спутников для обеспечения лучшего покрытия и доступа к данным всех государств-членов.

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