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Разлившиеся после сильных дождей реки Амазонки затапливают города - 400 000 пострадавших

Сильные дожди в тропических лесах Амазонки вызвали подъем уровня воды в реках почти до рекордного уровня, затопив бразильские города и угрожая столице штата Манаус новым бедствием после того, как она серьезно пострадала от пандемии коронавируса.

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