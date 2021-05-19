Разлившиеся после сильных дождей реки Амазонки затапливают города - 400 000 пострадавших

Сильные дожди в тропических лесах Амазонки вызвали подъем уровня воды в реках почти до рекордного уровня, затопив бразильские города и угрожая столице штата Манаус новым бедствием после того, как она серьезно пострадала от пандемии коронавируса.
Сильные дожди в тропических лесах Амазонки вызвали подъем уровня воды в реках почти до рекордного уровня, затопив бразильские города и угрожая столице штата Манаус новым бедствием после того, как она серьезно пострадала от пандемии коронавируса.
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