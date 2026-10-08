Политолог Фёдоров: полиция Франции могла переборщить с подавлением протестов

Ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН кандидат политических наук Сергей Фёдоров выразил мнение, что французская полиция могла действовать чрезмерно жёстко при подавлении протестов.
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