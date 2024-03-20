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Наемники из Румынии заявили об участии в атаках на приграничные регионы РФ

Наемники из Румынии заявили об участии в атаках на приграничные регионы РФ

Румынские наемники заявляют о своем участии в атаках на российское приграничье. Информация об их причастности к «рейдам» в сотрудничестве с украинской террористической организацией «Русский добровольческий корпус»* и другими боевиками была опубликована на странице группы Romanian Battlegroup Getica в социальной сети.

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Комментарии
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Игорь Егоров
России надо  обратить внимание на Румынию, ибо народец там и местная власть вечные шавки в Европе и готовы на все, ради своего уничтожения.
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19 час.

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