Наемники из Румынии заявили об участии в атаках на приграничные регионы РФ

Румынские наемники заявляют о своем участии в атаках на российское приграничье. Информация об их причастности к «рейдам» в сотрудничестве с украинской террористической организацией «Русский добровольческий корпус»* и другими боевиками была опубликована на странице группы Romanian Battlegroup Getica в социальной сети.