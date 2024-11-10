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Закон и Порядок

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Сырский заявляет об обострении обстановки на фронте

Сырский заявляет об обострении обстановки на фронте

Особенно Сырский выделил покровское и кураховское направления в Донбассе — там российская армия за последние недели взяла под контроль десятки сел и городов, в том числе Угледар и СелидовоАлександр Сырский (справа) (Фото: osirskiy / Telegram) Ситуация на фронте для Украины обостряется, заявил главком ВСУ Александр Сырский во время телефонного разговора с командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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