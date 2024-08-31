Гендиректор Arianespace отказался обсуждать замену найденных на свалке баков Vega

Arianespace отказался обсуждать замену найденных на свалке баков ракеты Vega Генеральный директор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль отказался обсуждать замену найденных на свалке и снятых с производства двух из четырех баков четвертой ступени легкой ракеты Vega, которые необходимы для предстоящего запуска носителя.