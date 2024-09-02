ЯНАО занял второе место в России по числу одобренных микрозаймов

ЯНАО вошел в лидеры по числу одобренных микрофинансовыми организациями (МФО) займов гражданам. По результатам исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», которые приводит ТАСС, в регионе выданы займы по 85% заявок.
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