Георгиев уверен в блестящих перспективах Дзюбы в чемпионате Турции

Болгарский экс-игрок грозненского "Ахмата" и казанского "Рубина", а также ряда других российских клубов Благой Георгиев выразил уверенность в том, что российский нападающий Артем Дзюба добьется успеха, выступая в Турции за "Адану Демирспор".