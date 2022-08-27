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Георгиев уверен в блестящих перспективах Дзюбы в чемпионате Турции

Георгиев уверен в блестящих перспективах Дзюбы в чемпионате Турции

Болгарский экс-игрок грозненского "Ахмата" и казанского "Рубина", а также ряда других российских клубов Благой Георгиев выразил уверенность в том, что российский нападающий Артем Дзюба добьется успеха, выступая в Турции за "Адану Демирспор".

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