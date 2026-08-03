Бывший полузащитник ленинградского «Зенита» Виктор Трембач прокомментировал «Спорт уик-энду» победу «Зенита» над «Оренбургом» (3:0) и ответил на вопрос, почему в тени оказался герой предыдущего матча уральцев Андрей Касаджиков.
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